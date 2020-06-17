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Мир

В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель: сеть взорвалась едкими комментариями

9:01 17 июня 2020
Путин

В Ново-Огарево, резиденции президента России Владимира Путина, который во время пандемии коронавируса ограничил контакты со своим окружением до минимума, появился дезинфицирующий тоннель.
Человека, который проходит через него, дезинфицируют туманным облаком.

Тоннель разработала пензенская компания.

В сети возмутились, почему такого тоннеля нет у детей и едко высмеяли новшество.

Напомним, в марте Владимир Путин в костюме биозащиты посетил московскую больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. Позже оказалось, что главврач, которому российский президент жал руку, заразился COVID-19.

На сегодняшний день в России с населением 146 миллионов человек выявлено почти 550 тысяч инфицированных коронавирусом. Скончались более 7 тысяч больных. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных.

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