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В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель: сеть взорвалась едкими комментариями
В Ново-Огарево, резиденции президента России Владимира Путина, который во время пандемии коронавируса ограничил контакты со своим окружением до минимума, появился дезинфицирующий тоннель.
Человека, который проходит через него, дезинфицируют туманным облаком.
Тоннель разработала пензенская компания.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
В сети возмутились, почему такого тоннеля нет у детей и едко высмеяли новшество.
Напомним, в марте Владимир Путин в костюме биозащиты посетил московскую больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. Позже оказалось, что главврач, которому российский президент жал руку, заразился COVID-19.
На сегодняшний день в России с населением 146 миллионов человек выявлено почти 550 тысяч инфицированных коронавирусом. Скончались более 7 тысяч больных. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных.325
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