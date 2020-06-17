Общество и люди

Загорает во дворе: как отбывает наказание за кровавое ДТП в Харькове Алена Зайцева (фото)

Харьковчанка Елена Зайцева, которая отбывает наказание за смертельное ДТП в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, в тюрьме загорает на солнце, в то время, когда должна работать.

Фото в Facebook опубликовала Александра Загранична, которая создала группу «Новини із-за грат».

Заграничная утверждает, что руководство исправительного центра «ублажает мажорок».

«На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег», — написала Заграничная.

Начальник Покровского исправительного центра № 79 Инна Мицюк сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИЦ № 79.

«Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро», — цитирует Мицюк «Обозреватель».

По ее словам, у этой категории осужденных свой маленький прогулочный дворик.

В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше «возможностей». Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.

Инна Мицюк рассказала, что по закону Зайцева может не работать, но она и еще пять женщин, которые отбывают подобное наказание, изъявили желание трудиться.

Напомним, осенью 2017 года в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, пять получили травмы. Виновниками аварии стали молодая девушка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов, которых суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

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