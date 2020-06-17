- 09:46 Четыре малышки сгорели заживо: под Одессой вынесен приговор матерям, оставившим детей без присмотра
- 09:29 В Украине установлены два новых коронавирусных антирекорда
- 09:24 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:23 Загорает во дворе: как отбывает наказание за кровавое ДТП в Харькове Алена Зайцева
- 09:08 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:07 «Минай» — «Динамо»: где смотреть онлайн полуфинальный матч Кубка Украины
- 09:03 Мужчина догнал и остановил машину с водителем, который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео
- 09:01 В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель: сеть взорвалась едкими комментариями
- 09:00 Окончательный вариант имени: фото свидетельства о рождении сына Илона Маска попало в сеть
- 08:49 31-й в сезоне гол Левандовски принес «Баварии» 30-й титул в бундеслиге
- 08:39 С американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве
- 08:33 Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского: названа дата
Загорает во дворе: как отбывает наказание за кровавое ДТП в Харькове Алена Зайцева (фото)
Харьковчанка Елена Зайцева, которая отбывает наказание за смертельное ДТП в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, в тюрьме загорает на солнце, в то время, когда должна работать.
Фото в Facebook опубликовала Александра Загранична, которая создала группу «Новини із-за грат».
Заграничная утверждает, что руководство исправительного центра «ублажает мажорок».
«На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег», — написала Заграничная.
Начальник Покровского исправительного центра № 79 Инна Мицюк сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИЦ № 79.
«Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро», — цитирует Мицюк «Обозреватель».
По ее словам, у этой категории осужденных свой маленький прогулочный дворик.
В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше «возможностей». Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.
Инна Мицюк рассказала, что по закону Зайцева может не работать, но она и еще пять женщин, которые отбывают подобное наказание, изъявили желание трудиться.
Напомним, осенью 2017 года в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, пять получили травмы. Виновниками аварии стали молодая девушка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов, которых суд приговорил к 10 годам лишения свободы.385
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужчина догнал и остановил машину с водителем, который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!