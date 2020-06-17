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Врачи говорили, что он никогда не будет ходить: видео первых шагов пятилетнего мальчика растрогало сеть
В соцсети Twitter набрало уже около восьми миллионов просмотров трогательное видео, опубликованное 14 июня. Пятилетний мальчик Камден Брукс Хэнсон из города Вудсток (американский штат Джорджия) страдает мозжечковой атрофией. Это заболевание затрагивает отдел мозга, контролирующий координацию, равновесие и речь. С полуторагодовалого возраста Камден проходит курсы физиотерапии. Врачи сказали его родителям, что он никогда не сможет ходить.
Однако ребенок и его семья не сдавались. И вот мать Камдена Мэнди Хансен выложила видео, в котором ее сын совершает первые самостоятельные шаги. По ее словам, ранее он пытался ходить, но падал после первого же шага. «Это невероятный момент», — приводит слова Мэнди издание The Mirror.
Семья Хэнсонов теперь получает поздравления и слова поддержки со всех концов мира.
Точная причина болезни ребенка неизвестна. Но исследования показали, что она прогрессирует. «Неизвестность очень пугает, потому что мы не уверены в прогнозах и в том, что принесет нам будущее», — говорит американка. По словам Мэнди, ее сын — «очень счастливый мальчик», который любит «смешить людей».
Он посещал специальные подготовительные курсы для малышей (из-за пандемии коронавируса они теперь проходят онлайн), и получил там награду «Самое большое сердце» — потому, что всегда очень добр и ласков по отношению к учителям и сверстникам. Осенью мальчика планируют отдать в детский сад. Родители надеются, что к тому времени он сможет передвигаться по помещению с помощью одного или двух костылей.
Since we all could use a little happiness in our lives these days My youngest son (age 5) has progressive cerebellar atrophy and is physically handicapped. He also has 10 therapies a week. Today, he finally took independent steps! #MyHero #NeverGiveUp pic.twitter.com/HZhU2yt6sH— Mandy Hanson (@MandyAUtiger19) June 13, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девочка поразила своих родителей, научившись стоять в возрасте двух месяцев.
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