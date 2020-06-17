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Украина

На Банковую стянули Нацгвардию и полицию: что происходит

10:19 17 июня 2020
Полицейский автомобиль

К Офису президента в Киеве, где ранее проходила акция матерей пленных украинцев, стянули полицейских и бойцов Нацгвардии.

Как сообщают в МВД Украины, усиленное дежурство связано с проведением в центре столицы акций, участники которых имеют «различные политические предпочтения».

А в полиции Киева отметили, что в центре столицы запланированы несколько массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», — отметили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время судебного заседания, на котором избирали меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, под судом несколько правоохранителей избили аспиранта исторического факультета Киевского национального университета, ветерана Александра Кирьякова.

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