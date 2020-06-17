Двойное убийство на Подоле в Киеве: прокуратура закончила расследование

Происшествия

Прокуратура Киева завершила расследование жестокого убийства двух девушек, которое произошло в январе этого года на Подоле.

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

В ходе предварительного расследования установлено, что 34-летний мужчина и его 19-летняя сообщница, накануне убийства на несколько дней арендовали однокомнатную квартиру на Подоле, куда пригласили двух девушек 16 и 19 лет для совместного отдыха.

Находясь в квартире, подозреваемые напали на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. Во время сопротивления своих гостей злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте. Тела убитых спрятали в шкаф на балконе.

Убийц задержали по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в Одессе. Следствие также установило, что перед убийством девушек, 29 декабря 2019 года, подозреваемые напали на жителя столицы с целью ограбить его.

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