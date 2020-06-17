26.65 / 26.87 29.79 / 30.26
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Двойное убийство на Подоле в Киеве: прокуратура закончила расследование

10:37 17 июня 2020
убийцы

Прокуратура Киева завершила расследование жестокого убийства двух девушек, которое произошло в январе этого года на Подоле.

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

В ходе предварительного расследования установлено, что 34-летний мужчина и его 19-летняя сообщница, накануне убийства на несколько дней арендовали однокомнатную квартиру на Подоле, куда пригласили двух девушек 16 и 19 лет для совместного отдыха.

Находясь в квартире, подозреваемые напали на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. Во время сопротивления своих гостей злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте. Тела убитых спрятали в шкаф на балконе.

Убийц задержали по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в Одессе. Следствие также установило, что перед убийством девушек, 29 декабря 2019 года, подозреваемые напали на жителя столицы с целью ограбить его.

302

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в тюрьме

Загорает во дворе: как отбывает наказание за кровавое ДТП в Харькове Алена Зайцева (фото)

Полицейский автомобиль

На Банковую стянули Нацгвардию и полицию: что происходит

Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко

Именинник Дмитрий Комаров похвастался особенным подарком от жены (фото, видео)

Мужчина бежит за машиной

Мужчина догнал и остановил машину с водителем, который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер