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Ко Дню Конституции назначены дополнительные поезда: названы направления
Компания «Укрзалізниця», которая после послабления карантина возобновила движение поездов в туристические регионы страны, добавила 5 региональных поездов накануне и после Дня Конституции.
На период с 19 по 21 июня и с 26 по 29 июня для дополнительных перевозок пассажиров назначено ежедневное курсирование региональных поездов:
№ 864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский; № 884 / 883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский; № 888 / 887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов; № 896 / 895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский, № 880 / 882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.
Билеты на эти поезда будут реализовываться на 50 процентов мест, сообщили в компании.
А также напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.
Напомним, с 15 июня «Укрзалізниця» восстановила работу скоростного рельсового автобуса Kyiv Boryspil Express по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь».5
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