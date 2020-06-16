- 09:41 Во Франции проходят массовые беспорядки с участием чеченцев
- 09:39 "Изнасилования были системной практикой": против полицейских из Кагарлыка открыли новые дела
- 09:33 Возобновлена работа рельсового автобуса Киев — Борисполь (расписание)
- 09:32 Аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы: названа причина
- 09:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:11 В Китае открыли "горизонтальный небоскреб"
- 09:09 Сбежал из ОРДО? Стало известно о повторном задержании участника обмена пленными
- 09:08 На Черкасщине задержали подозреваемого в убийстве известного коллекционера
- 08:54 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:37 Молния оставила семью без крыши над головой и серьезно травмировала женщину под Кропивницким
- 08:17 Стало известно, где «Шахтер» проведет матч Лиги Европы с «Вольфсбургом»
- 08:09 «Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы
Возобновлена работа рельсового автобуса Киев — Борисполь (расписание)
В понедельник, 15 июня, «Укрзалізниця» восстановила работу скоростного рельсового автобуса Kyiv Boryspil Express по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь». Сейчас экспресс будет курсировать ежедневно: три поезда утром и три — вечером. Напомним, ранее было возобновлено движение поездов в западные регионы Украины, а на днях открыты еще четыре маршрута.
На своей странице в Facebook «Укрзализныця» разместила расписание рейсов.
Поезда обещают дезинфицировать перед и после маршрута. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят медосмотр. В ведомстве призывают пассажиров ответственно относиться к своему здоровью, думать и об окружающих: придерживаться противоэпидемических ограничений, пользоваться защитными масками и перчатками.
Поезда Kyiv Boryspil Express будут останавливаться на промежуточных станциях «Выдубичи» и «Дарница».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что с 15 июня в Украине открывают международное авиасообщение. Также сообщалось, какие требования предъявляются к пассажирам
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Не надейтесь, что вас успеют спасти»: украинский врач показал, что творится в реанимации инфекционной больницы
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...