Возобновлена работа рельсового автобуса Киев — Борисполь (расписание)

Украина



В понедельник, 15 июня, «Укрзалізниця» восстановила работу скоростного рельсового автобуса Kyiv Boryspil Express по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь». Сейчас экспресс будет курсировать ежедневно: три поезда утром и три — вечером. Напомним, ранее было возобновлено движение поездов в западные регионы Украины, а на днях открыты еще четыре маршрута.



На своей странице в Facebook «Укрзализныця» разместила расписание рейсов.

Поезда обещают дезинфицировать перед и после маршрута. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят медосмотр. В ведомстве призывают пассажиров ответственно относиться к своему здоровью, думать и об окружающих: придерживаться противоэпидемических ограничений, пользоваться защитными масками и перчатками.

Поезда Kyiv Boryspil Express будут останавливаться на промежуточных станциях «Выдубичи» и «Дарница».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что с 15 июня в Украине открывают международное авиасообщение. Также сообщалось, какие требования предъявляются к пассажирам



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