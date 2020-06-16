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Украина

Возобновлена работа рельсового автобуса Киев — Борисполь (расписание)

9:33 16 июня 2020
Kyiv Boryspil Express


В понедельник, 15 июня, «Укрзалізниця» восстановила работу скоростного рельсового автобуса Kyiv Boryspil Express по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь». Сейчас экспресс будет курсировать ежедневно: три поезда утром и три — вечером. Напомним, ранее было возобновлено движение поездов в западные регионы Украины, а на днях открыты еще четыре маршрута.

На своей странице в Facebook «Укрзализныця» разместила расписание рейсов.

Поезда обещают дезинфицировать перед и после маршрута. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят медосмотр. В ведомстве призывают пассажиров ответственно относиться к своему здоровью, думать и об окружающих: придерживаться противоэпидемических ограничений, пользоваться защитными масками и перчатками.

Поезда Kyiv Boryspil Express будут останавливаться на промежуточных станциях «Выдубичи» и «Дарница».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что с 15 июня в Украине открывают международное авиасообщение. Также сообщалось, какие требования предъявляются к пассажирам

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