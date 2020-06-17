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У переболевшего коронавирусом принца Чарльза все еще сохраняются симптомы болезни

11:42 17 июня 2020
Принц Чарльз и Камилла во время визита в больницу

У принца Уэльского Чарльза, который заразился COVID-19 в конце марта и перенес заболевание в достаточно легкой форме, до сих пор сохраняются симптомы коронавируса. Об этом, как пишет издание Express, 71-летний наследник британского престола рассказал медикам во время визита в Королевскую больницу в Глостершире, который принц и его жена Камилла совершили накануне.

По словам принца, в начале болезни у него пропало обоняние и вкусовые ощущения. И они в полной мере не вернулись к нему до сих пор. Хотя он давно выздоровел и тест на вирус показывает отрицательный результат.

А Камилла призналась, что в минувшие выходные впервые за все время карантина смогла наконец увидеться со своими внуками. «Я не обнимала их, но просто увидеть — это уже большой подарок», — сказала она. У Камиллы имеются сын Том и дочь Лора от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом. У Тома двое детей — 12-летняя Лола и десятилетний Фредди. У Лоры — трое: 12-летняя Элиза и десятилетние близнецы Гус и Луис.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения.

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