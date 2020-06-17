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У переболевшего коронавирусом принца Чарльза все еще сохраняются симптомы болезни
У принца Уэльского Чарльза, который заразился COVID-19 в конце марта и перенес заболевание в достаточно легкой форме, до сих пор сохраняются симптомы коронавируса. Об этом, как пишет издание Express, 71-летний наследник британского престола рассказал медикам во время визита в Королевскую больницу в Глостершире, который принц и его жена Камилла совершили накануне.
По словам принца, в начале болезни у него пропало обоняние и вкусовые ощущения. И они в полной мере не вернулись к нему до сих пор. Хотя он давно выздоровел и тест на вирус показывает отрицательный результат.
А Камилла призналась, что в минувшие выходные впервые за все время карантина смогла наконец увидеться со своими внуками. «Я не обнимала их, но просто увидеть — это уже большой подарок», — сказала она. У Камиллы имеются сын Том и дочь Лора от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом. У Тома двое детей — 12-летняя Лола и десятилетний Фредди. У Лоры — трое: 12-летняя Элиза и десятилетние близнецы Гус и Луис.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!