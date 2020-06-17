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Происшествия

В Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с россиянином (фото)

12:15 17 июня 2020
задержание

Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин России. Ранее киберспециалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть российских ботоферм, работавших в Украине.

Участники радикальной группы исповедовали идеологию австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов группа занималась изготовлением и распространением экстремистской литературы.

Запрещенные издания и нацистская символика печатались в собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть материалов неонацисты получали из РФ.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Группа также распространяла материалы террористической направленности через Телеграмм-каналы и закрытые сообщества в соцсетях, на которые были подписаны более 3 тысяч человек.

В ходе обысков силовики изъяли более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги «третьего рейха», оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

В Харькове сотрудники СБУ изъяли 200 экземпляров экстремистской литературы.

Напомним, на днях в Харькове обезвредили российского разведчика. А в Одессе обнаружили конверт-центр, который выводил огромные средства в Россию.

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