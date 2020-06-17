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Число заболевших коронавирусом в Киеве перевалило за 4000
В Киеве за минувшие сутки, 16 июня, увеличилось количество зараженных коронавирусом, по сравнению с предыдущим днем. Инфекцию подтвердили у 41 человека, 2 заболевших умерли. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Cеред заболевших: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и девочка, которой 7 лет. А также 10 мужчин от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (11) и Голосеевском (5) районах столицы.
В больницы Киева госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.
По информации мэра, в Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом — медики. За время пандемии COVID-19 заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели. Сегодня в стационарах находятся 32 медика.
Кличко отметил, что в столице усиливается контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах уже работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение противоэпидемических требований на предприятиях торговли, общепита, бытовых услуг
Штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 до 51 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч гривен.
На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. На утро 17 июня в Украине подтверждены 33 234 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 943 случая с летальным исходом и 14 943 случая выздоровления пациентов.68
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