Число заболевших коронавирусом в Киеве перевалило за 4000

Украина

В Киеве за минувшие сутки, 16 июня, увеличилось количество зараженных коронавирусом, по сравнению с предыдущим днем. Инфекцию подтвердили у 41 человека, 2 заболевших умерли. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Cеред заболевших: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и девочка, которой 7 лет. А также 10 мужчин от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (11) и Голосеевском (5) районах столицы.

В больницы Киева госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

По информации мэра, в Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом — медики. За время пандемии COVID-19 заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели. Сегодня в стационарах находятся 32 медика.

Кличко отметил, что в столице усиливается контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах уже работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение противоэпидемических требований на предприятиях торговли, общепита, бытовых услуг и т. д.

Штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 до 51 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч гривен.

На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. На утро 17 июня в Украине подтверждены 33 234 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 943 случая с летальным исходом и 14 943 случая выздоровления пациентов.

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