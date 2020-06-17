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Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: стало известно о новых заболевших
В броварском детском садике «Калинка», где в начале июня COVID-19 обнаружили у воспитательницы, по состоянию на 16 июня коронавирусную инфекцию подтвердили у семи работников учреждения и десяти детей. Также заболел один из родителей.
По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, были отобраны образцы для проведения 125 ПЦР-тестов. Из них 61 — работники заведения, 26 — дети и 38 — родители.
«Только получили положительный результат по еще одному ребенку. Первый тест, который сделали 6 июня, был отрицательный. Позже у мальчика поднялась температура до 37,4 С и повторное исследование подтвердило коронавирус. У родителей результаты тестов отрицательные. Ребенок лечится амбулаторно под наблюдением семейного врача, состояние удовлетворительное», — пишет мэр Броваров на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», двоих детей из «Калинки» отправляли в областную больницу, а у семерых болезнь протекала бессимптомно.
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