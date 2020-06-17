Гламур

«Хотели заткнуть рот»: скандальный российский актер заявил о покушении на Ефремова

Российского актера Михаила Ефремова хотели убить, но все закончилось смертью другого человека.

Об этом в своем Instagram написал скандальный Никита Джигурда, комментируя смертельное ДТП с участием Ефремова.

«Сергея Захарова убили силовики-шакалы, а не гениальный Михаил Ефремов», — утверждает Джигурда.





«Готовилось покушение именно на Михаила Ефремова. Недруги могут сейчас смеяться и говорить: „Джигурда ку-ку“. Я объясню», — пообещал актер.

Он отметил, что нашел информацию о наличии в крови Михаила Ефремова, «следов сильнодействующего снотворного средства, которое в сочетании с этиловым спиртом усиливает свое действие».

Джигурда уверен, что Ефремову подсыпали снотворное люди, с которыми он пил, «с целью заткнуть ему рот».

«Это сигнал о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина», — подытожил Джигурда.

Кстати, ранее и жена Ефремова заявляла о снотворном и о «страшных людях», с которыми он пил.

Также отметим, что в документах экспертов было указано о наличии в крови Ефремова лекарства «Зопиклон» — седативного и снотворного препарата.

В инструкции к препарату отмечается несовместимость его с алкоголем, а также подчеркивается, что водить автомобиль тем, кто принимает «Зопиклон», нельзя.

Интересно, что упоминание «Зопиклона» в анализах проигнорировали ведущие росСМИ, но зато сделали акцент на следах наркотиков.

Напомним, что Михаил Ефремов не справился с управлением автомобиля и врезался в фургон на встречной полосе. Водитель фургона скончался позже в больнице.

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