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Мир

Не только алкоголь: в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики

17:48 9 июня 2020
Михаил Ефремов

В крови и моче российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружены алкоголь, а также наркотические вещества — следы кокаина и каннабиноидов.

Об этом сообщает Telegram-канал 112, который также опубликовал результаты анализов.

Ефремов

Ефремов

На документах не видно фамилии актера, но остался год рождения — 1963.

Также отмечается, что следователь выписал постановление на обыск в квартире Ефремова.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Его родственники требуют наказать Ефремова. Актеру грозит 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в машине с Ефремовым были актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова, но они это отрицают.

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