Общество и люди

В Киеве полицейский проучил водителя, выбросившего окурок из окна машины: в сети бурно обсуждают видео

Водитель автомобиля Skoda выбросил окурок из окна, но сотрудник полиции тут же забросил ему мусор обратно в салон. Ранее на трассе Киев-Харьков два автомобиля Range Rover устроили гонки на скорости более 200 км/ч.

Видео того, как коп проучил водителя, выложено на странице Facebook «Киев Оперативный». Оно сразу вызвало горячие споры. Правильно ли поступил полицейский? Ролик собрал уже около тысячи комментариев!

Хотя находятся те, кто негативно оценивает поступок копа, большинство пользователей явно на стороне полицейского.

Вот типичный комментарий: «Полицейскому респект! И спасибо от всех, кто доносит мусор до урны. Таких учить можно только такими методами. Разговоры не помогут!»

Ранее сообщалось, что в Одессе хотели устроить самосуд над водителем.

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