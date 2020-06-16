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Происшествия

В Одессе едва не устроили самосуд над водителем, у которого случился инсульт за рулем

11:50 16 июня 2020
авария в Одессе

Госпитализированный 15 июня после серьезного ДТП у детской площадки в Одессе 48-летний водитель Toyota скончался в больнице.

«ФАКТЫ» вчера сообщали, со ссылкой на полицию, о том, что, по предварительной информации, водителю за рулем стало плохо, есть подозрение на инсульт.

Тем не менее после аварии очевидцы событий попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации. Дескать, «пьяная скотина за рулем, наехал на людей…». Благо, вовремя остановились.

Как считает сотрудник одесской полиции Дмитрий Ревун, «сработало» такое понятие, как охлократия — власть толпы.

«Это понятие разделяет развитые цивилизации от хаотично организованного общества. Что сделали очевидцы ДТП? Не имея никаких прав и оснований, не выясняя обстоятельств, попытались устроить самосуд…», — констатирует правоохранитель.

Прибывшие на место аварии медики «скорой» доставили водителя в реанимацию одной из больниц, где он через некоторое время умер.

Подтвердилась первоначальная версия ЧП — инсульт.

Увы, «ФАКТЫ» и ранее сообщали о подобных ДТП. Так, в Бердянске водитель с сердечным приступом разбил три машины и умер, а в Киеве водитель, которому стало плохо за рулем, спровоцировал масштабную аварию.

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