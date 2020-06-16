- 12:31 В сеть попало видео меткого удара по позиции снайпера на Донбассе
- 12:18 В Киеве почти вдвое снизилось число заболевших за сутки: названа причина
- 12:17 Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера
- 12:13 В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: в сеть попало видео задержания преступников
- 11:53 Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина
- 11:52 «Нельзя клеймить»: в «Современнике» сделали официальное заявление о ДТП с Ефремовым
- 11:50 В Одессе едва не устроили самосуд над водителем, у которого случился инсульт за рулем
- 11:43 Еще на одном пункте пропуска с Польшей восстановили автомобильное движение
- 11:27 Умер отец Петра Порошенко
- 11:22 Трое индийских военнослужащих убиты в столкновении на границе с Китаем
- 11:15 Увеличение числа тестов ни при чем: Степанов назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19
- 11:09 У Путина обиделись на «поздравление» СБУ с Днем России
В Одессе едва не устроили самосуд над водителем, у которого случился инсульт за рулем
Госпитализированный 15 июня после серьезного ДТП у детской площадки в Одессе 48-летний водитель Toyota скончался в больнице.
«ФАКТЫ» вчера сообщали, со ссылкой на полицию, о том, что, по предварительной информации, водителю за рулем стало плохо, есть подозрение на инсульт.
Тем не менее после аварии очевидцы событий попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации. Дескать, «пьяная скотина за рулем, наехал на людей…». Благо, вовремя остановились.
Как считает сотрудник одесской полиции Дмитрий Ревун, «сработало» такое понятие, как охлократия — власть толпы.
«Это понятие разделяет развитые цивилизации от хаотично организованного общества. Что сделали очевидцы ДТП? Не имея никаких прав и оснований, не выясняя обстоятельств, попытались устроить самосуд…», — констатирует правоохранитель.
Прибывшие на место аварии медики «скорой» доставили водителя в реанимацию одной из больниц, где он через некоторое время умер.
Подтвердилась первоначальная версия ЧП — инсульт.
Увы, «ФАКТЫ» и ранее сообщали о подобных ДТП. Так, в Бердянске водитель с сердечным приступом разбил три машины и умер, а в Киеве водитель, которому стало плохо за рулем, спровоцировал масштабную аварию.314
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?