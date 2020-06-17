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Происшествия

Под Черниговом бывший военный пытался продать уголовникам десятки гранат (фото, видео)

15:29 17 июня 2020
Задержание

В Службе безопасности Украины, ранее разоблачившей морского офицера, который пытался передать секретные сведения представителям спецслужб России, пресекли деятельность бывшего военного, хотевшего наладить на Черниговщине сбыт гранат криминалитету.

«По предварительным данным следствия, бывший военный оборудовал тайники в лесополосе. Своих клиентов он подыскивал через личные связи», — отметили в СБУ и добавили, что в рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию 20 гранат Ф-1.

Мужчину задержали при попытке продать еще 50 боевых гранат.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Проверяется информация о нелегальном поступлении оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ прекратили деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин России.

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