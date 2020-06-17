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Зеленский пообещал повысить зарплаты медикам с 1 сентября: кому и сколько прибавят
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах повысить с 1 сентября 2020 года зарплаты медикам, работающим в учреждениях вторичного звена, где пациентам предоставляют специализированную медпомощь. Ранее в Кабмине заявляли о повышении зарплат врачам с 1 апреля этого года.
«Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение», — заявил Зеленский.
Как сообщают в Офисе президента, на повышение зарплат государство готово выделять ежемесячно более двух миллиардов гривен, что позволит повысить выплаты врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам — на 50% и 25% от минимальной зарплаты соответственно.
Также сообщается, что ставка врача-хирурга с надбавками составляет около семи тысяч гривен, а после повышения она составит порядка 10,5 тысяч гривен. В случае согласования формулы зарплата среднего медперсонала поднимется до более чем 7 тысяч гривен, а младшего — приблизится к 6 тысячам гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявлений руководства страны о доплатах врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, в ряде регионов прошли протесты — медики заявляли, что денег нет, а на местах говорили, что проблемы возникли из-за несогласования между центральным и местными бюджетами.93
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