Окрошка и свекольник – наслаждение в жару: легкие рецепты (фото)

Книга рецептов

В жару всегда хочется чего-то холодненького. Например, окрошки. Она является королевой холодных супов. А вообще их разновидностей очень много — это и свекольник, и таратор, и гаспачо. В каждой стране существуют свои традиции. Интересно, что холодные супы бывают и десертными. Готовятся они, как правило, на основе ягод. Легкими рецептами освежающих летних супчиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова (ранее она рассказала, какие блюда можно готовить из клубники).

— Я очень люблю окрошку, — говорит Элла Иванова. — У каждой хозяйки свой рецепт. Окрошку готовят на квасе, минеральной воде, со сливками. А я посоветую приготовить на сыворотке. Обычно в нашей семье каждый доводит окрошку до своего вкуса. Я добавляю чеснок и базилик. Кто-то любит положить горчицу или хрен. Очень важно, чтобы колбаса была высокого качества.

Окрошка на сыворотке 500 г сыворотки 3 яйца 200 г колбасы 2 свежих огурца Зелень Зеленый лук 2 картофеля 100 г сметаны Хрен Горчица Последовательность Яйца и картофель отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Все остальные ингредиенты тоже измельчаем. Сыворотка должна быть холодной, добавляем соль, перец, сметану, хрен или горчицу. Затем — все остальные ингредиенты и охлаждаем.

Окрошка на сыворотке готовится быстро и просто (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как подаете такую окрошку?

— Красиво смотрится она в прозрачной пиале, словно изо льда. А еще лучше — в настоящей ледовой.

— Как же ее сделать?

— В миску наливаем воду и помещаем внутрь еще одну миску. Для красоты в воду добавляем зелень и лимонные дольки. Замораживаем.

— Что может стать альтернативой окрошке?

— Освежающий огуречный суп.

Огуречный суп 500 г свежих огурцов Соль Перец 100 г сметаны или йогурта Базилик Мята 1 зубчик чеснока Последовательность Огурцы моем, удаляем шкурку и семена (1 огурец оставляем — он придаст нашему супу текстуру). Загружаем в блендер огурцы, зелень, соль, перец, сметану. Хорошо взбиваем, доводим до вкуса, можно добавить перец, кинзу, петрушку. Сверху выкладываем мелко нарезанный огурец, охлаждаем. Подавать холодным!

Освежающий огуречный суп подают холодным (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Многие любят холодный свекольный суп. Как его приготовить?

— Это несложно.

Холодный суп из свеклы 500 г кефира 1 огурец 2 яйца 1 свекла Соль Перец Горчица Зелень Базилик Укроп Отвариваем свеклу и яйца. Свеклу натираем на терке и соединяем с кефиром. Яйца и огурец нарезаем мелким кубиком. Все соединяем

Мелко нарезаем зелень, по вкусу добавляем соль, перец, горчицу. Все хорошо перемешиваем и охлаждаем. Приятного аппетита!

Холодный свекольный суп красивый и вкусный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Слышала, что в таком блюде нелишним будет сок лимона.

— Да, можно добавить немного этого сока. Также любители редиски могут ею дополнить это блюдо.

— К слову, свекольник есть в разных кухнях мира.

— Да, это так. Мне же особенно нравится свекольник по-рижски.

Свекольник по-рижски 100 г маринованной свеклы 50 г свежего огурца 1 яйцо 500 мл кефира Соль Горчица Перец Зелень Свеклу отварить, натереть на терке. Приготовить маринад таким образом. Доводим до кипения воду, добавляем по вкусу соль, сахар, уксус. Заливаем свеклу и оставляем на сутки. Соединяем кефир, свеклу и даем немного постоять. Натираем огурец, добавляем горчицу. Все соединяем, пробуем. По желанию добавляем соль, редис, чеснок. Сверху выкладываем вареное яйцо и зелень. Это очень вкусно и ароматно.

Свекольник по-рижски готовится на основе маринованной свеклы (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Не за горами сезон томатов. Что посоветуете приготовить из них?

— Томатный холодный суп. В жару меньше всего хочется стоять у плиты, а он готовится очень быстро.

Томатный суп 500 г помидоров 1 сладкий перец лук 1 зубчик чеснока Соль Душистый перец Семена чиа Зелень Лед Оливковое масло Суп должен получиться нежный, с однородной текстурой. Есть несколько способов приготовления. Снять шкурку с помидоров или перетереть через сито. Я выбрала второй, легче и быстрее. Измельчаем помидоры, лук, чеснок. По вкусу добавляем соль и перец. Перетираем через сито, добавляем сладкий перец, лед и зелень. семена чиа и оливковое масло. Просто и вкусно!

Томатный суп понравится и взрослым, и детям (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Какой из холодных супов у вас самый любимый?

— Томатный.

— Какие главные критерии хорошего холодного супа?

— Аромат! Ну и, само собой разумеется, такие супы не должны быть теплыми, иначе потеряют весь вкус и смысл.

— В Риге я пробовала холодный сливовый суп. Настоящее наслаждение!

— Десертные супы — это вкусно. Например, сейчас можете приготовить клубничный суп.

Клубничный суп 300 г клубники 1 столовая ложка меда Мелисса Сок лимона Для супа все ингредиенты должны быть холодными. Измельчаем при помощи блендера клубнику, перетираем через сито. Добавляем мед и лимонный сок. Разливаем по тарелкам. Украшаем мелиссой! Можно дополнить суп сорбетом — например, лимонным.

Клубничный суп можно дополнить лимонным сорбетом (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Лето — прекрасная пора года. Насладитесь ею максимально, но не забывайте о том, что нужно заботиться о своем здоровье. Вкусно и полезно питайтесь! Ни одно время года не дарит нам столько вкусных овощей, ягод и фруктов.

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