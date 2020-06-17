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Окрошка и свекольник – наслаждение в жару: легкие рецепты (фото)
В жару всегда хочется чего-то холодненького. Например, окрошки. Она является королевой холодных супов. А вообще их разновидностей очень много — это и свекольник, и таратор, и гаспачо. В каждой стране существуют свои традиции. Интересно, что холодные супы бывают и десертными. Готовятся они, как правило, на основе ягод.
Легкими рецептами освежающих летних супчиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова (ранее она рассказала, какие блюда можно готовить из клубники).
— Я очень люблю окрошку, — говорит Элла Иванова. — У каждой хозяйки свой рецепт. Окрошку готовят на квасе, минеральной воде, со сливками. А я посоветую приготовить на сыворотке. Обычно в нашей семье каждый доводит окрошку до своего вкуса. Я добавляю чеснок и базилик. Кто-то любит положить горчицу или хрен. Очень важно, чтобы колбаса была высокого качества.
Окрошка на сыворотке
500 г сыворотки
3 яйца
200 г колбасы
2 свежих огурца
Зелень
Зеленый лук
2 картофеля
100 г сметаны
Хрен
Горчица
Последовательность
Яйца и картофель отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Все остальные ингредиенты тоже измельчаем.
Сыворотка должна быть холодной, добавляем соль, перец, сметану, хрен или горчицу. Затем — все остальные ингредиенты и охлаждаем.
— Как подаете такую окрошку?
— Красиво смотрится она в прозрачной пиале, словно изо льда. А еще лучше — в настоящей ледовой.
— Как же ее сделать?
— В миску наливаем воду и помещаем внутрь еще одну миску. Для красоты в воду добавляем зелень и лимонные дольки. Замораживаем.
— Что может стать альтернативой окрошке?
— Освежающий огуречный суп.
Огуречный суп
500 г свежих огурцов
Соль
Перец
100 г сметаны или йогурта
Базилик
Мята
1 зубчик чеснока
Последовательность
Огурцы моем, удаляем шкурку и семена (1 огурец оставляем — он придаст нашему супу текстуру).
Загружаем в блендер огурцы, зелень, соль, перец, сметану. Хорошо взбиваем, доводим до вкуса, можно добавить перец, кинзу, петрушку.
Сверху выкладываем мелко нарезанный огурец, охлаждаем.
Подавать холодным!
— Многие любят холодный свекольный суп. Как его приготовить?
— Это несложно.
Холодный суп из свеклы
500 г кефира
1 огурец
2 яйца
1 свекла
Соль
Перец
Горчица
Зелень
Базилик
Укроп
Отвариваем свеклу и яйца. Свеклу натираем на терке и соединяем с кефиром. Яйца и огурец нарезаем мелким кубиком. Все соединяем
Мелко нарезаем зелень, по вкусу добавляем соль, перец, горчицу. Все хорошо перемешиваем и охлаждаем. Приятного аппетита!
— Слышала, что в таком блюде нелишним будет сок лимона.
— Да, можно добавить немного этого сока. Также любители редиски могут ею дополнить это блюдо.
— К слову, свекольник есть в разных кухнях мира.
— Да, это так. Мне же особенно нравится свекольник по-рижски.
Свекольник по-рижски
100 г маринованной свеклы
50 г свежего огурца
1 яйцо
500 мл кефира
Соль
Горчица
Перец
Зелень
Свеклу отварить, натереть на терке. Приготовить маринад таким образом. Доводим до кипения воду, добавляем по вкусу соль, сахар, уксус. Заливаем свеклу и оставляем на сутки.
Соединяем кефир, свеклу и даем немного постоять. Натираем огурец, добавляем горчицу. Все соединяем, пробуем. По желанию добавляем соль, редис, чеснок. Сверху выкладываем вареное яйцо и зелень. Это очень вкусно и ароматно.
— Не за горами сезон томатов. Что посоветуете приготовить из них?
— Томатный холодный суп. В жару меньше всего хочется стоять у плиты, а он готовится очень быстро.
Томатный суп
500 г помидоров
1 сладкий перец
лук
1 зубчик чеснока
Соль
Душистый перец
Семена чиа
Зелень
Лед
Оливковое масло
Суп должен получиться нежный, с однородной текстурой. Есть несколько способов приготовления. Снять шкурку с помидоров или перетереть через сито. Я выбрала второй, легче и быстрее.
Измельчаем помидоры, лук, чеснок. По вкусу добавляем соль и перец.
Перетираем через сито, добавляем сладкий перец, лед и зелень. семена чиа и оливковое масло. Просто и вкусно!
— Какой из холодных супов у вас самый любимый?
— Томатный.
— Какие главные критерии хорошего холодного супа?
— Аромат! Ну и, само собой разумеется, такие супы не должны быть теплыми, иначе потеряют весь вкус и смысл.
— В Риге я пробовала холодный сливовый суп. Настоящее наслаждение!
— Десертные супы — это вкусно. Например, сейчас можете приготовить клубничный суп.
Клубничный суп
300 г клубники
1 столовая ложка меда
Мелисса
Сок лимона
Для супа все ингредиенты должны быть холодными. Измельчаем при помощи блендера клубнику, перетираем через сито. Добавляем мед и лимонный сок. Разливаем по тарелкам. Украшаем мелиссой! Можно дополнить суп сорбетом — например, лимонным.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Лето — прекрасная пора года. Насладитесь ею максимально, но не забывайте о том, что нужно заботиться о своем здоровье. Вкусно и полезно питайтесь! Ни одно время года не дарит нам столько вкусных овощей, ягод и фруктов.
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