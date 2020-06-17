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Беременная Тарабарова с мужем превысили скорость: как их накажут
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет второго ребенка, сообщила своим Instagram-подписчикам о том, что они с мужем получили письмо о превышении скорости.
«Друзья, вы не поверите. Камеры автоматической фиксации уже работают. Мы получили письмо о том, что превысили скорость на 30 км», — отметила Светлана.
Она подчеркнула, что такие письма «очень дисциплинируют». «Мы больше не будем нарушать», — пообещали Тарабарова с мужем.
Отметим, что нарушителям придется не только пообещать больше не нарушать, а и заплатить штраф — 255 грн.
А уже скоро в МВД надеются ужесточить правила для нарушителей: если у водителя будет накапливаться 10−15 штрафов за месяц, то у него должны изъять права и отправить его на повторный экзамен. Но пока это только в планах.
Кстати, недавно Тарабарова купила коттедж под Киевом. Семье пришлось взять кредит, поэтому лучше избегать нарушений, чтобы не платить штраф.109
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