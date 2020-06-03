Украина

Не только штрафы: в МВД готовят жесткий сюрприз для злостных "гонщиков"

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ранее опубликовавший номера машин, водители которых ездили по Киеву со скоростью свыше 170 километров в час, рассказал о планах усилить наказание для нарушителей ПДД.

Так, в Верховную Раду планируют внести законопроект, согласно которому граждане, постоянно превышающие скорость, будут не только платить штрафы, но и повторно сдавать экзамены, передает «ТСН».

«Для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф в 255 или 510 гривен — не такой уж и большой. Если будет накапливаться 10−15 штрафов за месяц, то у такого водителя должны изъять права и отправить его на повторный экзамен», — заявил Геращенко.

По его словам, после введения в действие системы фотофиксации нарушений ПДД уже появились «рекордсмены». Один из них за два дня 14 раз превысил скорость, еще один — 13 раз, а трое — по 11 раз. «Вот для таких и будет создан закон, по которому их лишат водительских прав и вынудят пересдавать на права», — отметил замминистра внутренних дел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запустили мобильное приложение «Штрафы ПДД», посредством которого можно произвести оплату.

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