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В Белой Церкви маршрутчик нагло обошелся с дочерью погибшего бойца ООС: в сети волна возмущения
На Киевщине, в городе Белая Церковь водитель маршрутки в ответ на требование льготного проезда оскорбил дочь погибшего на Донбассе бойца ООС. Ранее в Киеве ветераны разобрались с хамом-маршрутчиком.
О конфликте с водителем сообщила в своем Facebook Алина Войтенко, дочь погибшего Ивана Войтенко.
«Показала льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: «Где такое написано, что я тебя должен возить?». После подчеркивания о законах нашего государства, этот недочеловек ответил: «Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет, как нет!», — написала она.
Войтенко подчеркнула, что ее отец погиб, защищая Украину в составе 72-й ОМБр.
В комментариях некоторые пользователи рекомендуют пожаловаться в горсовет и автопарк, другие предлагают проучить наглого водителя другими методами.
Ранее сообщалось, что Рада увеличила штрафы за отказ в льготном проезде.
Фото: Facebook/Алинка Войтенко23
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