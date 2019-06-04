Украина

В Украине увеличат штрафы за отказ бесплатно возить ветеранов в общественном транспорте

В Верховной Раде сделали шаг к ужесточению наказания за безосновательный отказ водителей в льготном проезде ряду категорий граждан, в том числе и участникам боевых действий. К сожалению, таки случаи не единичный — недавно в Днепре водитель маршрутного такси № 146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

Так, 231 голосом за народные депутаты Украины приняли за основу проект закона «О внесении изменений в статью 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан». Документ предусматривает, что безосновательный отказ водителя в льготной перевозке влечет за собой штраф в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети выразили свое восхищение действиями водителя маршрутки «Бердичев — Киев», который отказался брать деньги с военного, севшего в автобус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter