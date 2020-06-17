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Гламур

Дочь Ольги Сумской умилила поклонников архивным видео и воспоминаниями

18:00 17 июня 2020
Антонина Паперная

Дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая недавно во второй раз стала мамой, поделилась архивным видео и воспоминаниями.

«Ну, во-первых, какая крутая у меня стрижка. Сколько сразу воспоминаний… Знаете, вот приедешь в свой двор, в котором вырос, и услышишь все тот же звук качели, которая там лет 100 стоит уже, и все… накрывает, сразу уносит в те времена, сразу ловишь все сигналы из детства», — подписала Тоня видео в Instagram.

Ее подписчики умилились. «Вот такой из садика я тебя и помню», «Очень хорошо помню мой первый день в детском саду, ревела я долго, тогда наша воспитательница сказала: „Тоня, поиграйте вместе с Викой“. Вот так и познакомились. Спасибо, что отвлекла от моих бесконечных рыданий», — пишут они в комментариях.

Паперная

Паперная

Кстати, недавно Ольга Сумская рассказывала, как ушла от мужа с маленькой Антониной на руках.

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