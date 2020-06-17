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Происшествия

Экологическое бедствие под Николаевом: в реке массово гибнет рыба (видео)

18:32 17 июня 2020
мор рыбы под Николаевом

Массовый мор рыбы зафиксирован возле села Новобогдановка Николаевского района Николаевской области. Видео, на котором видна погибшая рыба и вода насыщенного сине-зеленого цвета опубликовал в соцсети житель Николаева Виталий Матвеев (напомним, год назад массовый мор рыбы наблюдался на Днепре в районе Кременчуга).

— Весь берег в дохлой рыбе, вода, как краска с резким токсичным запахом! — прокомментировал автор видео.

Как сообщает местное издание «Николаевские новости», в государственной экологической инспекции Николаевской области о проблеме знают. Пробы воды взяли. Но считают, что поводов для паники нет. Ведь цветение сине-зеленых водорослей наблюдается каждое лето с наступлением жары. Именно из-за них в воде возникает дефицит кислорода, который приводит к мору рыбы.

В то же время известный николаевский эколог Олег Деркач объясняет аномальное явление по-другому: «Река фактически зарегулирована. Санитарные попуски не обеспечивается. С каждым годом к нам доходит все меньше воды. Наводнений нет, промывки русла нет, ледохода нет. И лиман, и реки превращаются в застойный водоем с дефицитом пресного стока».

Комментаторы в сети пишут, что так называемое цветение воды в этих местах началось еще до наступления высоких температур, да и те продержались на Николаевщине всего несколько дней. Как одну из возможных причин называют деятельность расположенного на другом берегу реки предприятия.

Тем временем экологи бьют тревогу: в плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты.

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