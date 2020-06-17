Юридическое управление ВР: законопроект об игорном бизнесе признан неконституционным

Украина

Создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренное законопроектом № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, является неконституционным. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Главное юридическое управление Верховной рады.

Законопроект был подан депутатом от «Слуги народа» Олегом Марусяком. Документ наделяет комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политики полномочиями определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр.

«Такой объем полномочий Комитета парламента противоречит Конституции Украины и его конституционно-правовому статусу. Фактически выходит так, что законопроект наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, а роль Кабинета министров в этом процессе является чисто номинальной», — пишет «РБК-Украина».

В заключении Главного юридического управления говорится, что учитывая особенности конституционно-правового статуса, комитет ВР не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию председателя и членов Уполномоченного органа, а создание самой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей также противоречит Конституции Украины.

Законопроектом предусматривается определить эту Комиссию уполномоченным органом госрегулирования в сфере организации и проведения азартных игр. По сути, речь идет о создании нового центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

«Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом», — отмечают эксперты Главного юридического управления ВР.

По мнению экспертов, такие действия являются вмешательством в конституционные полномочия правительства Украины и не принадлежат к полномочиям Верховной Рады.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что этот законопроект разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума. Сам Баум признавался в своих интервью, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.

17 июня стало известно, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр.

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