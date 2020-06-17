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Кабмин «оценил» смерть медработника от коронавируса в 1,5 миллиона гривен
В среду, 17 июня 2020 года, Кабмин принял ряд важных решений, направленных на усиление социальной защиты медицинских работников. В этот же день Офис президента объявил о предстоящем повышении зарплат медикам.
Как сообщает Министерство социальной политики, постановлением определены выплаты при установлении инвалидности или смерти медика от коронавируса:
I группа инвалидности — выплата составит 840 тысяч 800 грн;
II группа инвалидности — 735 тысяч 700 грн;
III группы инвалидности — 630 тысяч 600 грн.
В случае смерти медработника от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей его родственники получат 1 575 тысяч 500 грн.
Выплаты будут производиться через Фонд социального страхования.
Ранее сообщалось, что медики в регионах устроили протесты из-за отсутствия обещанных доплат.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»21
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