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В Одессе задержали молодчиков, устроивших разборки со стрельбой в центре города
Полиция задержала подозреваемых во вчерашнем инциденте со стрельбой на Французском бульваре в Одессе. Напомним, в результате стрельбы никто не пострадал, однако, как мы сообщали, один из столичных «гостей» получил ножевое ранение.
Как выяснилось, на самом деле раненых было двое. И им пришлось обратиться за медпомощью в больницу. Так и стало известно, что оба — участники конфликта. Остальное уже было, как говорится, делом техники.
В результате правоохранители оперативно установили и задержали семерых человек (украинцев и выходцев из Закавказья) в возрасте от 22 до 37 лет, устроивших разборки со стрельбой.
«Сейчас шестеро из них ожидают избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, еще один — под конвоем в больнице. У правонарушителей изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства причастности к преступлению», — уточнили в полиции.
Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство», согласно санкциям которой злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Также принимаются меры по установлению и задержанию других участников конфликта.
Тем временем «ФАКТАМ» стало известно, что люди, навязывавшие предпринимателю-айтишнику свои «услуги», могут иметь отношение к известной преступной группировке Джавида Исмаилова. Сам он с некоторых пор предпочитает не «светиться». Исмаилов — в прошлом выпускник ОИИМФа (ныне Национальный морской университет) и известный кикбоксер — нередко участвовал в очень крутых разборках, и не только в Одессе. Например, в ноябре 2015 года в Татарбунарском районе, на юге Одесской области, когда был убит «криминальный авторитет» Тигран. Тогда Джавид был серьезно ранен.
Напомним, на днях в Одессе пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра. А 2 июня ЧП со стрельбой произошло на рынке «7-й километр»8
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