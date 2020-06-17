Не хватило денег: Малюська не смог выкупить на аукционе конфискованную собаку

Украина

Министр юстиции Денис Малюська не смог сдержать обещание и выкупить на аукционе конфискованную у владельцев собаку. Глава Минюста оправдывается, что ему не хватило зарплаты.

Рассказывая, чем закончился скандальный аукцион с выставленными на торги домашними питомцами, министр опять пожаловался на свои небольшие доходы.

«Действительно, я обещал принять участие в аукционе, я принял участие, зарегистрировался, но был не в состоянии конкурировать с другими участниками. Зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно такими результатами», — заявил Малюська на брифинге.

В то же время, по словам министра, пес остался у прежних владельцев, поскольку победитель аукциона деньги заплатил, но собаку не забрал.

«Песик не в курсе всего того, что творилось вокруг него. Он живет мирной жизнью у своих прежних владельцев… Победитель аукциона оставил интересный месседж вместо своих реквизитов. Он заплатил 11 тысяч гривен, но собаку не забрал. Собака остается у своих прежних хозяев. Новый покупатель может ее забрать, но пока этого не сделал», — заявил глава Минюста.

Напомним, питбультерьер по кличке Тора был выставлен на аукционе за 112, 5 гривен и был продан участницу, предложившему 11 249 гривен.

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