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Американский эсминец Porter направился в Черное море, у Путина обещают "держать на контроле" визит

Корабль Военно-морских сил США «Портер» (USS Porter), ранее посещавший Одессу, снова направляется в Черное море для прохождения стандартных морских операций и учений с союзниками и партнерами Организации Североатлантического договора (НАТО) в регионе — Украиной, Грузией, Болгарией, Румынией и Турцией.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

«Корабль военно-морского флота США „Портер“, эсминец класса „Арли Берк“ с управляемыми ракетами, принял 17 июня курс на север через международные проливы в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

В частности, это уже третий раз в 2020 году, когда корабль ВМС США будет вести операции в Черном море, и эсминец «Портер» во второй раз примет участие в этих операциях. До этого этот корабль посетил Черное море в апреле.

Находясь в Черном море, «Портер» будет придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID-19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь, при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении оборонных задач.

«Присутствие „Портера“ в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и свободы судоходства. „Портер“ и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами на поддержку взаимных морских интересов в регионе», — заявил командир корабля Крейг Трент.

Так, операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и демонстрировать коллективную решимость по безопасности Черного моря.

Недавно «Портер» завершил операции в Баренцевом море рядом с эсминцами «Дональд Кук» (DDG 75), «Рузвельт» (DDG 80), быстрым боевым судном поддержки «Сапплай» (T-AOE 6) и фрегатом Королевского флота Великобритании «Кент» (F 78) с целью утверждения свободы навигации и демонстрации органической интеграции между союзниками.

Сообщается, что «Портер» приписан к порту передового базирования Рота (Испания), проводит военно-морские операции в регионе 6-го флота США в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе.

Как известно, ВМС США регулярно действуют в Черном море согласно международному праву, включая Конвенцию Монтре.

Визит ракетного эсминца США не остался незамеченным в России: в Национальном центре управления обороной Российской Федерации заявили, что «силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля», пишет РИА Новости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале в акватории Черного моря находился эсминец USS Ross шестого флота ВМС США. Целью его визита было проведение операций по морской безопасности и повышение региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе.

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