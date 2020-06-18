Заражение COVID-19: ученые рассказали, как обезопасить себя в туалете

Общество и люди

Заразиться новым коронавирусом SARS-CoV-2 можно не только в кальянных, но и в часто используемых туалетах — как домашних, так и общественных, фекально-оральным путем.

Этот риск, однако, легко снизить, считают исследователи из китайского Yangzhou University в Китае. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Physics of Fluids.

В статье отмечается, что коронавирус может заражать и отдельные клетки кишечника, на которых присутствуют рецепторы ACE2, а также выделяться вместе с фекалиями. Причем вирусные частицы могут обнаруживаться в испражнениях через несколько недель после исчезновения симптомов.

Так, в одной из недавних работ на эту тему SARS-CoV-2 был обнаружен в фекалиях пациентов спустя пять недель после того, как диагностические тесты впервые показали отрицательный результат на наличие вируса в крови.

Это означает, что в туалете — как домашнем, так и общественном — стоит соблюдать дополнительные меры предосторожности: в частности, закрывать крышку унитаза во время слива. Исследование, опубликованное в издании Physics of Fluids, показывает, что из-за турбулентности, создаваемой быстрыми потоками жидкости, облако вирусных частиц может подниматься в воздух на высоту порядка трех футов (около 90 сантиметров).

Конечно, некоторые частицы смываются в трубопровод или оседают внутри чаши, но примерно 60% вирусов разносятся за пределы унитаза. Они могут осесть на ближайших поверхностях (например, дверной ручке) или же проникнуть в организм другого человека напрямую. Эти частицы все еще активны и могут стать причиной фекально-орального заражения. Однако большинство людей мало осведомлены о таком потенциальном пути передачи коронавирусной инфекции.

Чтобы понять, насколько опасен может быть смыв при открытой крышке унитаза, авторы исследования провели серию компьютерных симуляций. Ученые рассмотрели два различных типа слива: с одним и с двумя отверстиями для потоков воды (во втором случае создается дополнительная турбулентность).

Моделирование показало, что вода, попадающая на стенку, противоположную той, по которой стекает, создает небольшие воздушные вихри. Эти вихри поднимают в воздух мириады небольших капелек — настолько крохотных, что они остаются во взвешенном состоянии более одной минуты.

Такое явление особенно опасно при достаточно частом использовании уборной: например, в квартире, где живут много людей, или же в общественных туалетах в оживленном месте. Авторы работы считают, что необходимо как можно лучше информировать население о необходимости выполнения дополнительной процедуры закрытия крышки перед сливом. Особенно в том случае, если у человека, воспользовавшегося туалетом, были или есть подозрения на коронавирусную инфекцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «научным прорывом» результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19).

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