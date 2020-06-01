Можно ли заразиться коронавирусом, покурив кальян: врач прояснил ситуацию

Здоровье и медицина

После длительного карантина люди с каждым днем все смелее возвращаются к привычной жизни. Открываются торговые центры, рынки, спортивные залы и даже кальянные. Можно ли заразиться коронавирусом, покурив кальян?

— Безусловно, ведь посетитель при курении будет вдыхать и выдыхать дым, который может содержать коронавирус, — объясняет специально для «ФАКТОВ» инфекционист, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Им «поделился» предыдущий курильщик, который не догадывался, что инфицирован. Возможно, у него нет симптомов или он пока находится в инкубационном периоде, но с дыханием из его легких, в частности глубоких отделов с наиболее чувствительными рецепторами, выделяется коронавирус. Опасность остается, даже когда используется одноразовый мундштук. Она кроется в остальной системе трубок кальяна. Их надо либо кипятить после каждого курильщика, чтобы обеззаразить, либо тоже использовать одноразово.

— Насколько высока вероятность заражения?

— Достаточно высокая. Конечно, она меньше, чем при вдыхании вируса напрямую — с аэрозолем чихнувшего или кашлянувшего на вас больного. Но гораздо больше, чем возможность заразиться, взявшись за предмет, которого коснулся грязной рукой инфицированный человек. Все-таки основная концентрация вируса — в аэрозоли: смеси воздуха с капельками слизи. Это убедительно доказала ситуация с круизным лайнером «Diamond Princess», который в начале пандемии причалил в порту японского города Йокогама. Быстрому распространению коронавируса способствовала общая вентиляция, хотя экипаж и врачи долго думали, что пассажиры заражаются через ручки дверей и другие предметы.

— Высокая температура кальянной смеси снижает риск заполучить инфекцию?

— К сожалению, она не настолько высокая, чтобы погубить коронавирус. У летучих мышей — источников этого вируса, температура тела может подниматься до 50 градусов. Но при этом возбудитель частично сохраняет свою живучесть. Правда, он находится в спокойном (латентном) состоянии и становится активным, попав в организм человека.

Тем временем в Минздраве объяснили, как намерены избежать карантина при второй волне COVID-19.



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