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Выборы в масках: в ООН избрали председателя Генассамблеи и новых участников Совбеза

4:22 18 июня 2020
Генассамблея ООН

В Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая может быть проведена осенью в необычном формате, состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также председателя следующей сессии Генассамблеи. Это были первые за 4 месяца карантина.

Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Так, председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи по результатам голосования избрали турецкого политического деятеля Волкана Бозкыра. Оппонентов у него не оказалось. В результате за Волкана Бозкыра проголосовали представители 178 государств.

Страны, которые на двухлетний период (2021 — 2022 годы) станут непостоянными участницами Совбеза ООН: Джибути, Индия, Ирландия, Канада, Кения, Мексика и Норвегия.

Отметим, что сейчас сотрудники секретариата и дипломаты ООН работают удаленно. Однако специально для одних из самых важных выборов за год руководству ООН пришлось открыть зал и адаптировать саму процедуру голосования.

Делегатам предстоит выбрать, какие пять стран будут представлены в СБ ООН в 2021—2022 годах, когда его покинут Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия и Южная Африка.

Процедура выборов новых непостоянных членов Совета Безопасности тайная. Организаторы решили отказаться от варианта удаленного голосования, так как в этом случае не смогли бы обеспечить полную анонимность. Делегаты от каждой страны заходили в зал по одному и в маске.

Десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти непостоянных членов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина успешно использует ООН как трибуну за права человека. В частности, на днях постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором просит отреагировать на репрессии против жителей временно оккупированного Россией Крыма.

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