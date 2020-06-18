- 04:22 Выборы в масках: в ООН избрали председателя Генассамблеи и новых участников Совбеза
- 03:37 Курс на Азов: в США одобрили продажу Украине патрульных катеров на 600 млн долларов
- 02:59 Заражение COVID-19: ученые рассказали о важных мерах предосторожности в общем туалете
- 02:39 Curiosity сфотографировал Землю и Венеру с Марса: опубликовано фото
- 01:25 Дело Гандзюк: под ОП требовали наказать виновных в смерти Екатерины
- 00:55 У Зеленского подготовили предложения по имплементации "формулы Штайнмайера"
- 00:29 Американский эсминец Porter направился в Черное море, у Путина обещают "держать на контроле" визит
- 17.06 23:55 Обещал "порешать вопросы": на взятке в 15 тысяч долларов задержан родственник столичного чиновника
- 17.06 23:25 Больше опыта и информации: в НАТО объяснили выгоды Украины от нового статуса
- 17.06 23:01 Полиция установила подозреваемого в убийстве мужчины в Фастове под Киевом и просит помощи
- 17.06 22:38 Вратарь сборной Украины парировал пенальти в матче чемпионата Испании
- 17.06 22:30 Не хватило денег: Малюська не смог выкупить на аукционе конфискованную собаку
Выборы в масках: в ООН избрали председателя Генассамблеи и новых участников Совбеза
В Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, которая может быть проведена осенью в необычном формате, состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также председателя следующей сессии Генассамблеи. Это были первые за 4 месяца карантина.
Об этом сообщает Служба новостей ООН.
Так, председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи по результатам голосования избрали турецкого политического деятеля Волкана Бозкыра. Оппонентов у него не оказалось. В результате за Волкана Бозкыра проголосовали представители 178 государств.
Страны, которые на двухлетний период (2021 — 2022 годы) станут непостоянными участницами Совбеза ООН: Джибути, Индия, Ирландия, Канада, Кения, Мексика и Норвегия.
Отметим, что сейчас сотрудники секретариата и дипломаты ООН работают удаленно. Однако специально для одних из самых важных выборов за год руководству ООН пришлось открыть зал и адаптировать саму процедуру голосования.
Делегатам предстоит выбрать, какие пять стран будут представлены в СБ ООН в 2021—2022 годах, когда его покинут Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия и Южная Африка.
Процедура выборов новых непостоянных членов Совета Безопасности тайная. Организаторы решили отказаться от варианта удаленного голосования, так как в этом случае не смогли бы обеспечить полную анонимность. Делегаты от каждой страны заходили в зал по одному и в маске.
Десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти непостоянных членов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина успешно использует ООН как трибуну за права человека. В частности, на днях постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором просит отреагировать на репрессии против жителей временно оккупированного Россией Крыма.12
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…