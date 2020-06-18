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Украина

Готовьте деньги: в МОН рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах

5:35 18 июня 2020
Вступительная кампания

После прохождения внешнего независимого оценивания, которое президент предлагает в текущем году отменить, части абитуриентов придется выбирать вуз и специальность для обучения на контрактной основе.

Для них Министерство образования и науки обнародовало данные относительно минимальной цены контрактного обучения в 160 украинских заведениях высшего образования.

В целом за обучение придется выложить от 6 до 47 тысяч гривен в год.

При этом в МОН отметили, что в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет на одного студента-бюджетника в этом университете.

Так, минимальная стоимость контракта в вузах в 2020 году для бакалавров будет колебаться от 6 до 39 тысяч гривен. В то же время почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. Максимальной она будет в 9 заведениях.

Наивысшая минимальная сумма контракта в Киевском национальном университете культуры и искусств:

  • для младшего бакалавра — 35 591 грн;
  • для бакалавра — 39 546 грн;
  • для магистра — 47 328 грн.

В правительстве говорят, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

В МОН добавляют, что ввести минимальную стоимость обучения решили, поскольку цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение. Из-за этого страдают качество и условия обучения.

«Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей», — считают в МОН.

Напомним, в этом году МОН из-за карантина на месяц перенесло даты вступительной кампании. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что шесть украинских вузов попали в ТОП-1000 университетов мира: вероятно, число желающих поступить в них в этом году увеличится.

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