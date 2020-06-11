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Шесть украинских вузов попали в ТОП-1000 университетов мира: какие заняли места
В связи с тем, что вступительная кампания не за горами, авторы авторитетного рейтинга QS World University Rankings 2021 обновили в нем данные, проведя отбор по таким показателям эффективности, как уровень преподавания, качество научных исследований, вклад в инновации, перспективы
Для этого они проанализировали статистику, а также опросили десятки тысяч учёных и работодателей, которые выбирают из 6000 вузов лучшие по их мнению.
Лучшим вузом мира уже девять лет подряд называют Массачусетский технологический институт. В топ-10 также вошли Стенфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.
С 2015 года в ТОП-1000 присутствуют и украинские высшие учебные заведения.
В этом самую лучшую позицию в рейтинге занял Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — его составители рейтинга разместили на 477 месте. По сравнению с прошлым годом харьковский вуз поднялся на 14 ступенек.
Вторым идет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который получил 601−650 место. Такой разрыв связан с тем, что после 200-го места университеты представлены группами по 50 заведений из-за небольшой разницы в баллах. Столичный вуз за год опустился на 60 позиций.
Харьковская политехника осталась на прежнем уровне и занимает 651−700 места.
Еще два вуза — КПИ им. Сикорского и Сумской государственный университет, также не изменили своих позиций и остались на 701−750 местах.
Ухудшила свои показатели Львовская политехника. В прошлом году создатели рейтинга разместили львовский вуз на 751−800 местах. В новом рейтинге университет занял 800−1000 места.
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