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Зеленский внес в Раду законопроект об отмене обязательного ВНО в 2020 году
После того, как в Верховной Раде заявили, что внешнее независимое оценивание в 2020 году должно обязательно пройти для детей, планирующих поступать в высшие учебные заведения, в парламенте был зарегистрирован президентский законопроект, предлагающий эту обязательность отменить.
«В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», — цитирует текст документа издание «LB».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пробное ВНО-2020 его участникам предлагают пройти онлйн — необходимые документы с 17 июня доступны в электронных кабинетах.86
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