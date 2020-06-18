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Гламур

«Бешеная фанатка»: Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK

9:18 18 июня 2020
Вера Брежнева и Дмитрий Монатик

Популярная певица Вера Брежнева выразила восхищение своим коллегой Дмитрием Монатиком (MONATIK), с которым выпустила летний хит «ВЕЧЕРиНОЧКА». Она призналась, что давно является фанаткой артиста и сама предложила ему сотрудничество. Более того, она называет себя «бешеной фанаткой» Димы, и старается посещать его концерты.

«Один раз Дима Монатик приезжал на свой концерт на Подоле, к нему подбежала бешеная фанатка Вера Брежнева и начала задавать вопросы о его песнях», — поделилась Вера Брежнева в программе «Ранок з Україною».

Сам Дима отмечает, что был удивлен появлению Веры на его выступлении. А в дуэте на новую зажигательную песню видел только ее.

«На самом деле, это было уму непостижимо. Я реально не ожидал, что Вера Брежнева пришла ко мне на концерт и знает мои песни. Я написал ей письмо, потому что в песне „ВЕЧЕРиНОЧКА“ никого больше не видел. Только Веру», — добавил MONATIK в эфире канала «Украина».

Кстати, новая песня Дмитрия вошла в тренды Youtube и собрала больше 6 млн просмотров. Съемки клипа проходили в Испании еще до карантина.

Напомним, MONATIK дал первый после карантина клубный концерт в Одессе. Выступление прошло под проливным дождем. На сцену неожиданно для Димы вышла Вера Брежнева.

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