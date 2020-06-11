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Гламур

Монатик и Вера Брежнева устроили яркую "Вечериночку": новый совместный клип (видео)

10:56 11 июня 2020
Монатик и Вера Брежнева

Популярные артисты Монатик и Вера Брежнева порадовали поклонников новой совместной работой. Они представили яркий летний клип «ВЕЧЕРиНОЧКА», режиссером которого выступила Таня Муиньйо. Видео снимали до карантина.

В видео Брежнева пытается соблазнить Монатика на домашней вечеринке, сексуально танцует перед ним.

«Каким бы это лето ни было… Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и все, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют подымать любое настроение… Плюс… Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас», — обратился Монатик к поклонникам в Instagram, представляя новый клип.

Ранее свой клип на карантине, не выходя из дома, сняла Светлана Тарабарова.

Также новой работой порадовала поклонников Настя Каменских.

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