- 11:48 В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них
- 11:48 Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
- 11:46 Всю жизнь посвятил службе: стало известно о трагической гибели полковника ВСУ
- 11:34 Стало известно, сколько поездок в ЕС совершили украинцы за три года безвиза
- 11:32 На Донбассе на блокпосту "Еленовка" установили стелу "Россия": сеть обсуждает фото
- 11:19 Возобновление международного авиасообщения: в Минздраве рассказали, кого освободят от обсервации
- 11:07 Потерял доверие: Зеленский объяснил причину отставки Гончарука
- 11:06 В Киеве фура снесла дерево и врезалась в столб: эксклюзивные фото с места ДТП
- 10:58 В Северодонецке "накрыли" call-центр, обслуживающий российский бизнес
- 10:58 Популярная рэперша тайно родила первенца
- 10:56 Монатик и Вера Брежнева устроили яркую "Вечериночку": новый совместный клип
- 10:40 Боевики с помощью дрона атаковали позиции ВСУ возле Павлополя: есть раненый
Монатик и Вера Брежнева устроили яркую "Вечериночку": новый совместный клип (видео)
Популярные артисты Монатик и Вера Брежнева порадовали поклонников новой совместной работой. Они представили яркий летний клип «ВЕЧЕРиНОЧКА», режиссером которого выступила Таня Муиньйо. Видео снимали до карантина.
В видео Брежнева пытается соблазнить Монатика на домашней вечеринке, сексуально танцует перед ним.
«Каким бы это лето ни было… Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и все, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют подымать любое настроение… Плюс… Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас», — обратился Монатик к поклонникам в Instagram, представляя новый клип.
Ранее свой клип на карантине, не выходя из дома, сняла Светлана Тарабарова.
Также новой работой порадовала поклонников Настя Каменских.113
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.