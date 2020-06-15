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Под проливным дождем: Монатик дал первый после карантина концерт (видео)
После того, как власти разрешили проводить с 10 июня мероприятия под открытым небом, Дмитрий Монатик устроил концерт в ночном клубе в Одессе. Выступление прошло под проливным дождем, артиста прикрывали большими пляжными зонтами, зрители танцевали по косточки в воде, но веселились и зажигали. Вечер скрасили звездные коллеги Монатика — Надя Дорофеева, Макс Барских и Вера Брежнева. Ее появление на сцене стало для Монатика неожиданностью. Вместе они исполнили свой летний хит «ВЕЧЕРиНОЧКА», клип на который презентовали на днях.
Видео горячих выступлений появились в сети.
Также группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ открыла концертный сезон. Ранее музыканты выпустили мощный клип «Не мовчи».30
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