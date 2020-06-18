Клуб потребителей

В Киеве в ряде жилмассивов три дня будут перебои с водой (адреса)

«Киевводоканал» заменит запорную арматуру большого диаметра на насосной водопроводной станции «Виноградарь-ІІІ», поскольку старая арматура уже износилась и могут случиться аварии (напомним, шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии на Деснянской водопроводной станции). К сожалению, выполнение работ без остановки водопровода, поставляющего воду потребителям, невозможно. Поэтому с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня давление в сетях снизится (при этом на верхних этажах вода может отсутствовать) на жилмассивах Новобеличи, Беличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок, а также в поселках Горенка и Пуща-Водица.

В «Киевводоканале» рекомендуют жителям заранее запастись водой.

Попадет ли ваш дом в зону пониженного давления на водопроводе, можно узнать по ссылке.

Ремонт проведут в ночные часы и в выходные дни, поскольку эти периоды наиболее подходящие для работ (в данное время уменьшается потребление воды, а часть жильцов выезжает из города).

В период перебоев или отсутствия воды «Киевводоканал» обеспечит людей питьевой водой (задействуют 9 автоцистерн). С 06:00 20 июня они будут дежурить по адресам: проспект Правды, 31, просп. Свободы на углу улицы Светлицкого; просп. Свободы, 2, 30; улица П. Куринного на углу улицы Гната Юры; улица Г. Юры, 7б; улица Чистяковская, 7; улица Кулибина, 5−6; улица Максименко, 10 (Пуща-Водицы). Автоцистерны могут отсутствовать два часа для заправки. Поэтому места их дислокации есть на карте:





Также жителям микрорайонов можно рассчитывать и на бюветы, адреса которых можно найти здесь. Комплексы работают по адресам:

в Подольском районе : на улицах Межевой, 25, Белицкой, 55, Кобзарской, 2, Ветряные горы, 2, Маршала Гречко, 12, Ужвий, 4 г, Андреевской-Братской, Осиповского, 3−3а, Мостицкой, Петропавловской, 14−26, Кирилловской, 99, проспектах Свободы, 22−24, Правды, 66−68, Гонгадзе, 9, 20;

: на улицах Межевой, 25, Белицкой, 55, Кобзарской, 2, Ветряные горы, 2, Маршала Гречко, 12, Ужвий, 4 г, Андреевской-Братской, Осиповского, 3−3а, Мостицкой, Петропавловской, 14−26, Кирилловской, 99, проспектах Свободы, 22−24, Правды, 66−68, Гонгадзе, 9, 20; Святошинском : на улицах Туполева, 13, Булгакова, 11, Л. Курбаса, 6, Якуба Коласа, 25, Ирпенской, 71, Зодчих, 40, Котельникова — Петрицкого, Генерала Потапова (парк), Р. Роллана — Тулузы, пересечении Пушиной, 2 и Беличанской, 3; Верховинной, 8, Симиренко, 10, Ефремова, 24, Генерала Наумова, 27, бульваре Вернадского, 85, улицах Бахмачской, 10, Живописной, 2, переулке Краснозаводском, 2/13.

: на улицах Туполева, 13, Булгакова, 11, Л. Курбаса, 6, Якуба Коласа, 25, Ирпенской, 71, Зодчих, 40, Котельникова — Петрицкого, Генерала Потапова (парк), Р. Роллана — Тулузы, пересечении Пушиной, 2 и Беличанской, 3; Верховинной, 8, Симиренко, 10, Ефремова, 24, Генерала Наумова, 27, бульваре Вернадского, 85, улицах Бахмачской, 10, Живописной, 2, переулке Краснозаводском, 2/13. в Шевченковском: на улицах Борщаговской, 14а, Олега Ольжича, 10а, Подвойского, 9, Рижской, 1, Печенежской, 16, Лукьяновской, 13, пересечении улиц Герцена и Овручской, улицах Сечевых Стрельцов, 75, Академика Туполева, 22б, 16д, Зоологической, 12/15, пересечении улиц Липинского и Коцюбинского, пересечении улиц Ружинской и Тешебаева, Терещенковской (парк имени Т. Шевченко).

На качество воды ремонт не повлияет: после его завершения основные трубы промоют перед восстановлением водообеспечения.

Тем временем «Киевтеплоэнерго» уже выполнило большую часть гидравлических испытаний. Проведение их сейчас — обязательное правило подготовки теплохозяйства к новому отопительному сезону. Оно позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей, чтобы зимой сократить число аварийных отключений тепла. Уже устранено более 700 повреждений во время гидравлических тестов, 85 процентов работы уже выполнили аварийщики, а потребители получили горячую воду.

До конца июня в трех районах столицы не будет горячей воды, поскольку «Киевтеплоэнерго» начало испытывать сети в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах — горячее водообеспечение прервется в 457 домах на 32 улицах:

В Шевченковском районе на проспекте Победы, улицах Баумана, Гончарова, Кирпоноса, Калиновой, Эстонской, Невской, Салютной, Саратовской, Ружинской, Игоря Турчина, Данила Щербаковского, Академика Туполева, М. Безручко, Г. Дудника, Муромской, Краснодарской, Тешебаева, Ставропольской, Александровской, Толбухина, Черкасской, Уссурийском переулке.

В Подольском районе на улицах Маршала Гречко, Владимира Сальского, Стеценко, Тираспольской.

В Святошинском районе на проспекте Победы, улицах Кулибина, Чистяковской, Галагановской, стрийской, Краснозаводской, Академика Туполева.

Нынешним летом тепловики также планируют обновить 100 км трубопроводов (укладывая изолированные трубы с арматурой еврокачества). На новую тепловую инфраструктуру выделили 450 миллионов гривен. С начала межотопительного сезона завершены работы на 10 объектах, где заменили 39 км теплосетей. Еще на 60 объектах работы продолжатся до начала отопительного сезона, 26 км трубопроводов заменили во время ликвидации повреждений. То есть в целом заменили 65 км наиболее изношенных теплосетей.

Предупреждение: в случаях обнаружения провалов, «фонтанов», выхода пара, к этим местам не приближаться. Следует сообщить об аварийных случаях на теплосетях по телефонам 15−57 или (044) 500−15−57 (с мобильного) или в Центральную диспетчерскую онлайн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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