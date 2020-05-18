26.51 / 26.77 28.48 / 28.90
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

В Киеве на две недели отключают горячую воду: в каких районах это произойдет

20:36 18 мая 2020
Кран с каплей воды
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В столице постепенно отключают горячую воду, чтобы проверить теплосети на прочность. С 19 мая начнется второй этап тестирования тепломагистралей. Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», до 5 июня без горячей воды останутся около 10% жилых домов (их насчитывается 1300) в пределах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.

Перечень адресов по районам, где состоятся отключения в связи с проведением гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-5, можно найти по ссылкам, указанным на сайте предприятия: Голосеевский, Дарницкий, Печерский, Соломенский, Шевченковский районы.

Информация также предоставляется в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15−57 (со стационарного телефона) или (044) 500−1557 (с мобильного). Также о гидравлических испытаниях можно узнать из Тelegram-канала предприятия.

Проведение в межотопительный сезон гидравлических испытаний — обязательное правило подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону. Оно позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей, чтобы зимой сократить число аварийных отключений тепла.

Обычно к тестированию тепломагистралей приступают сразу после завершения отопительного сезона, но в этом году из-за карантина сроки сместились на полтора месяца.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что горячее водоснабжение отключено в пяти районах столицы (около 20% столичных жилых зданий): Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гордон и Стрелков

Гордон взял интервью у террориста Стрелкова: что пишут в сети

Притула

Маленькая дочь Сергея Притулы умилила его разговором с коровой (видео)

Проверка на коронавирус

Экспресс-тесты бесполезны: инфекционист рассказал, как провериться на коронавирус

палата в больнице для матери и ребенка

Роженица умерла, а труп ребенка "потеряли": подробности шокирующей трагедии в Энергодаре

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер