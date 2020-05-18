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В Киеве на две недели отключают горячую воду: в каких районах это произойдет
В столице постепенно отключают горячую воду, чтобы проверить теплосети на прочность. С 19 мая начнется второй этап тестирования тепломагистралей. Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», до 5 июня без горячей воды останутся около 10% жилых домов (их насчитывается 1300) в пределах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.
Перечень адресов по районам, где состоятся отключения в связи с проведением гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-5, можно найти по ссылкам, указанным на сайте предприятия: Голосеевский, Дарницкий, Печерский, Соломенский, Шевченковский районы.
Информация также предоставляется в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15−57 (со стационарного телефона) или (044) 500−1557 (с мобильного). Также о гидравлических испытаниях можно узнать из Тelegram-канала предприятия.
Проведение в межотопительный сезон гидравлических испытаний — обязательное правило подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону. Оно позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей, чтобы зимой сократить число аварийных отключений тепла.
Обычно к тестированию тепломагистралей приступают сразу после завершения отопительного сезона, но в этом году из-за карантина сроки сместились на полтора месяца.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что горячее водоснабжение отключено в пяти районах столицы (около 20% столичных жилых зданий): Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском.204
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