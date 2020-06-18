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Украина

Декан юрфака Гриценко опроверг слухи о своем задержании

11:15 18 июня 2020
Декан юрфака Гриценко
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Декан юрфака КНУ им. Т. Шевченко Иван Гриценко опроверг слухи о своем задержании после обысков 4 июня в интервью журналистам 112.ua.

«Я весь день был на заседании Совета прокуроров Украины, — сообщил Гриценко, — Никаких подозрений или обвинений мне никто не вручал. Повесток на допрос тоже».

Напомним, к резонансному обыску в Красном корпусе было привлечено несколько десятков правоохранителей. Обыск проходил в приемных ректора и декана юрфака, помещениях Ученого совета.

По словам Гриценко, силовики действовали дерзко, силой выламывая двери и показательно переворачивая вещи под камеры.

«Такого за 186 лет существования университета еще не было: ни во времена царских жандармов, ни во времена КГБистов», — сказал декан.

Поводом для обыска, по словам Гриценко, стал поиск «мертвых душ» среди иностранных студентов факультета. Декан рассказал, что в некоторых вузах существует практика зачисления иностранцев на первый курс с последующей выдачей им диплома через пять лет — заниматься при этом им не обязательно.

«Ответственно заявляю, что у нас такой практики никогда не было», — сделал заявление декан.

Для предотвращения подобных проявлений по его инициативе на факультете был даже ликвидирован экстернат, который ранее позволял публичным лицам получать престижное юридическое образование за пару лет.

Все эти события и развернутую против него лично грязную пиар кампанию Гриценко связывает с выборами ректора университета и декана юрфака, которые должны состояться осенью этого года.

«Эти люди работают в нашем университете», — считает декан.

Сам он отрицает свое участие в выборах ректора, зато отмечает, что многие известные люди претендуют на эту должность.

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