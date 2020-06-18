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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда вампирской саги «Сумерки» сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер». Режиссером картины выступит Пабло Ларраин, снявший ранее фильм"Джеки" о Жаклин Кеннеди. Съемки планируют начать в 2021 году.
В фильме раскроют драматичный период жизни Дианы, когда она после рождественских каникул в начале 90-х поняла, что их брак с Чарльзом разваливается, и приняла решение освободиться от тяжелых отношений и королевских обязанностей.
«Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что лучше будет собой, это серьезное решение, сказка переворачивается с ног на голову. Меня всегда это удивляло, я думал, что это очень тяжело. В этом будет суть фильма», — рассказал о будущей картине чилийский режиссер Пабло Ларраин.
Он считает Кристен Стюарт идеальной актрисой для воплощения роли принцессы Уэльской.
«Кристен — одна из самых замечательных актрис современности. Чтобы фильм получился, нам важно сохранить в нем некую тайну. Кристен может быть очень загадочной, а также хрупкой и сильной. Нам и нужно это сочетание», — отметил режиссер.
Напомним, в связи с пандемией остановилось кинопроизводство во многих странах мира, в том числе в Украине. После послабления карантине постепенно возобновляется процесс. Народная артистка Украины Тамара Яценко в интервью «ФАКТАМ» поделилась своими мыслями, что будет с артистами театра и кино, как им придется выживать в новых условиях.68
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