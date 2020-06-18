26.68 / 26.88 29.77 / 30.20
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

11:39 18 июня 2020
Принцесса Диана и Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт, звезда вампирской саги «Сумерки» сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер». Режиссером картины выступит Пабло Ларраин, снявший ранее фильм"Джеки" о Жаклин Кеннеди. Съемки планируют начать в 2021 году.

В фильме раскроют драматичный период жизни Дианы, когда она после рождественских каникул в начале 90-х поняла, что их брак с Чарльзом разваливается, и приняла решение освободиться от тяжелых отношений и королевских обязанностей.

«Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что лучше будет собой, это серьезное решение, сказка переворачивается с ног на голову. Меня всегда это удивляло, я думал, что это очень тяжело. В этом будет суть фильма», — рассказал о будущей картине чилийский режиссер Пабло Ларраин.

Он считает Кристен Стюарт идеальной актрисой для воплощения роли принцессы Уэльской.

«Кристен — одна из самых замечательных актрис современности. Чтобы фильм получился, нам важно сохранить в нем некую тайну. Кристен может быть очень загадочной, а также хрупкой и сильной. Нам и нужно это сочетание», — отметил режиссер.

Напомним, в связи с пандемией остановилось кинопроизводство во многих странах мира, в том числе в Украине. После послабления карантине постепенно возобновляется процесс. Народная артистка Украины Тамара Яценко в интервью «ФАКТАМ» поделилась своими мыслями, что будет с артистами театра и кино, как им придется выживать в новых условиях.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция автобуса

Жесткий карантин могут вернуть 22 июня: в Минздраве назвали условия

Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд на закрытом заседании принял новое решение по подозреваемому

Члены Кабмина

Рада не поддержала обновленную программу действий Кабмина

коронавирус

В Минздраве заявили, что коронавирусом в Украине могут болеть 132 тыс. человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер