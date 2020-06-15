Чтобы прокормить семью, многим придется уйти из профессии, — актриса Тамара Яценко

Интервью со звездой

Появление народной артистки Украины Тамары Яценко на экране — всегда для зрителей подарок, а выход на театральную сцену — настоящий праздник. Но сегодня, в период пандемии, ценители искусства лишены возможности посещать спектакли. О том, как может измениться наш мир и что ждет театр и кино, Тамара Яценко рассказала «ФАКТАМ».

«Нынешняя ситуация должна нас научить ценить то, что имеем»

— Тамара, как поменялась ваша жизнь в связи с пандемией?

— Откровенно говоря, даже в период строгого карантина я не скучала ни одной секунды! Много читаю, просматриваю то, на что раньше не хватало времени. Считаю, что пандемия — это остановка для осмысления того, как мы живем. И она не случайна. Думаю, сейчас каждый человек задумался о многом. И я не исключение.

— К каким же умозаключениям вы пришли?

— Знаете, мы вечно чем-то недовольны, всегда нас что-то не устраивает. Нынешняя ситуация должна нас научить ценить то, что имеем. А еще — преодолевать страхи. К примеру, я убеждена: актер имеет право выбирать, что ему играть, а что -- нет. Бывает, всеми фибрами души не хочешь исполнять роль, но ты обязан, потому что работаешь в репертуарном театре. И лично я очень уважаю актеров, которые не соглашаются на все, что попало, и умеют отказываться. Многие же боятся: откажешься — больше не предложат.

— Так во многих сферах. Думаете, после пандемии в этом смысле что-то изменится?

— Не сразу. У многих произошла какая-то переоценка. Но первое время, оказавшись без денег, люди будут вынуждены соглашаться на любую работу — для большинства особого выбора не останется. Вплоть до того, что многим, чтобы прокормить свою семью, придется уйти из профессии. У меня есть знакомый повар, который в период карантина стал заниматься извозом. А что делать, если ресторан закрылся, а семью кормить нужно? Пандемия — это непростое испытание. Мы проходим проверку на духовность, прочность отношений, профессионализм… Многое проявляется в человеке, словно благодаря лакмусовой бумажке. Кто-то становится добрее, кто-то может еще больше обозлиться. Одни разведутся, не выдержав испытания карантином, другие будут ценить семью еще больше. Кто-то, возможно, придет к тому, чтобы поменять работу. И все же думаю, что пандемия — это не наказание, а воспитание.

«Сделать актером человека, не имеющего таланта, невозможно — даже если он будет очень стараться»

— Как вы считаете, что ждет театр? Существует точка зрения, что неизбежно его возрождение. Ведь после испытаний люди всегда нуждаются в положительных эмоциях, душевных силах. Но есть и такое мнение, что публика еще не скоро придет в театр из-за страха перед коронавирусом и отсутствия денег. А что вы думаете по этому поводу?

— Зрители ждут встречи с артистами с нетерпением, как и мы с ними. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Хочется надеяться, что все нормализуется. Театр — искусство энергетического взаимообмена актеров со зрителями. Есть даже такое выражение «слышать дыхание зала», поэтому аудиоспектакли и онлайн-спектакли не заменят живого общения. Вообще смотреть спектакли в записи неинтересно. На экране театральные постановки не воспринимаются.

— Что же нужно, чтобы в новых реалиях привлечь зрителей в театр и кинотеатр?

— Талант. Убеждена, что артистом нужно родиться. Сделать актером человека, не имеющего таланта, невозможно. Даже если он будет очень стараться. К сожалению, не все это понимают. Одна из продюсеров недавно в открытую сказала: «Тамара Яценко — это неформат!» Я посмотрела ее фильм, где полно матерщины, и поняла: да, для такого кино я не могу и не хочу быть форматом. Никак! Для каждой профессии нужно родиться. Это касается актеров, режиссеров, продюсеров, врачей, педагогов… Есть много талантливых ребят, но они не могут поступить в соответствующие их способностям вузы. И все мы оказываемся в зависимости от непрофессионалов, которые всюду проникают и предлагают свои никчемные идеи. Нецензурщина, сплошные сцены секса, голые пятые точки… — в кино это все сейчас идет в ход, чтобы только завлечь зрителя.

«Очень хочется очищения во всех сферах от непрофессионализма»

— Это наблюдается и в журналистике: матерные слова в беседах интервьюеров постсоветского пространства уже не редкость. Но трудно представить, чтобы такие «приемы» для популяризации своего творчества использовали Опра Уинфри и Ларри Кинг.

— К сожалению, люди зачастую не задумываются над тем, что бранью тоже засоряют атмосферу. Ведь даже в Библии сказано, что слово — основа всего. И если оно несет негатив, что же в этом хорошего? Ужасно, что с этой махиной низкопробности и не поборешься сильно. Может, поэтому и приходит коронавирус, чтобы все изменилось. Очень хочется очищения во всех сферах от непрофессионализма — и в искусстве, и в медицине…

— Это правда.

— Знаете, я даже против пиара и рекламы в актерской профессии. Наша сфера должна быть таинством. Когда быт актера у всех на виду, в конце концов это приедается. Актер не должен быть в эпицентре внимания каждый день. Тогда встреча с ним желанна и сродни настоящему счастью.

— Как, с вашей точки зрения, можно обезопасить зрителя в театре от возможности подхватить коронавирус? Читала об идее рассаживать людей на расстоянии друг от друга.

— Не думаю, что это решит проблему. Все равно зрители будут длительное время находиться в одном помещении, где кто-то обязательно будет кашлять и чихать. Кроме того, театру делать постановки, как говорится, для трех зрителей нерентабельно.

— Да и артистам работать на расстоянии полутора метров невозможно ведь?

— Конечно. Ни играть, ни репетировать в таких условиях нереально. Остается одно — это время переждать.

— Что вы думаете об иммерсивных спектаклях, в которых зритель за определенную плату может поучаствовать лично?

— Я понимаю, что для прикола можно пробовать все. Но могу представить, какой хаос возникнет в театральной постановке, если в ней начнут участвовать зрители.

— Зато потом человек может всю жизнь вспоминать, как участвовал в спектакле с известными артистами.

— Думаю, этот формат все-таки не для большинства зрителей. И одно дело, если человеком движет интерес к искусству. Другое — если он хочет показать: мол, я лучше других, я такой! Гордыня — это нехорошо.

— Изменятся ли, с вашей точки зрения, приоритеты людей после пандемии? В иной ли иерархии выстроятся карьера, деньги, здоровье, семейное счастье?

— Каждый случай индивидуальный. Одни люди что-то поймут для себя, другие — нет. Все зависит от внутреннего содержания человека.

— Сможет ли человечество вернуться к прежнему привычному образу жизни — путешествиям, посещению ресторанов?

— Такие возможности и раньше не все имели. Кто привык ко всему этому, будут стремиться, чтобы в их жизни все вернулось на круги своя. Может, поначалу не в тех количествах, но все эти блага к ним придут снова.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Главное — созидать, трудиться над собой, быть профессионалом в своем деле. Каждый человек должен приносить пользу и радость людям. Не поддавайтесь страхам, но помните, что береженого и Бог бережет.

Напомним, что за проект «Мир после пандемии» журналист «ФАКТОВ» Ольга Сметанская, автор и идейный вдохновитель этой рубрики, была удостоена награды Национального союза журналистов Украины.

Ранее известный музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в интервью ФАКТАМ сказал, что после пандемии жизнь постепенно начнет возвращаться к такой, какой она была.

А всемирно известный футуролог Хорст Опашовски, которого на Западе называют Мистер Будущее, оптимистично заявил, что пандемия изменит жизнь к лучшему.

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