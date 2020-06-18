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Рада не поддержала обновленную программу действий Кабмина
В четверг, 18 июня, народные депутаты Украины, заслушав премьер-министра Дениса Шмыгаля, представлявшего программу правительства, отказались ее поддержать.
Денис Шмыгаль, представляя программу, заявил, что документ предусматривает поддержку бизнеса, в том числе и малого, внедрение новой медреформы и изменения пенсионной системы.
Однако у народных депутатов Украины не нашлось голосов для ее поддержки — за документ проголосовали всего 207 парламентариев.
Голоса разделились следующим образом:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Шмыгаль заявлял, что презентовал парламентариям от «Слуги народа» на заседании фракции обновленную программу действий правительства, и что в Раде должны найтись голоса за этот документ.
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