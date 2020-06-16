Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль, пояснивший недавно причину отказа от приватизации крупных предприятий заявил, что презентовал парламентариям от «Слуги народа» на заседании фракции обновленную Программу действий правительства.

Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова».

«Встреча с фракцией „Слуга народа“ прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены», — сказал Шмыгаль

Он отметил, что участие в подготовке документа приняли комитеты Верховного Рады и большинство членов фракции.

«Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество», — добавил он.

В свою очередь, после заседания фракции один из руководителей «Слуги народа» Давид Арахамия заявил: «Это другой уровень работы. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую ​​Программу действий правительства».

Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.

Как известно, одобрение программы Кабмина в сессионном зале Раде дает правительству годовой иммунитет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правительства прогнозов и решений в связи с рекордным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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