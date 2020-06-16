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"Будут голоса": Шмыгаль рассказал, как представил "Слуге народа" обновленную программу действий Кабмина
Премьер-министр Денис Шмыгаль, пояснивший недавно причину отказа от приватизации крупных предприятий заявил, что презентовал парламентариям от «Слуги народа» на заседании фракции обновленную Программу действий правительства.
Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова».
«Встреча с фракцией „Слуга народа“ прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены», — сказал Шмыгаль
Он отметил, что участие в подготовке документа приняли комитеты Верховного Рады и большинство членов фракции.
«Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество», — добавил он.
В свою очередь, после заседания фракции один из руководителей «Слуги народа» Давид Арахамия заявил: «Это другой уровень работы. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую Программу действий правительства».
Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.
Как известно, одобрение программы Кабмина в сессионном зале Раде дает правительству годовой иммунитет.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..