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Пандемия COVID-19 приведет к росту осложнений хронических заболеваний и замедлит исследования новых лекарств, — эксперт
Пандемия COVID-19 окажет значительное влияние на систему здравоохранения, усложнив работу врачей и увеличив давление на экономику. Об этом в интервью Pharma.net.ua рассказал директор по медицинским вопросам фармацевтической компании «Дарница» Игорь Никифорчин.
По его мнению, ущерб от пандемии COVID-19 можно условно разделить на две части: непосредственный и косвенный.
«Непосредственный — это заболеваемость и смертность собственно от COVID-19. Косвенный же может оказаться более масштабным, поскольку из-за пандемии отложено оказание медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Сегодня накоплено достаточно наблюдений, показывающих, что количество обращений по поводу острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, ишемического инсульта, потребности стентирования, декомпенсации сердечной недостаточности значительно уменьшились. Это преимущественно отсроченные проблемы и следствие искривленной статистики последствий пандемии, а также и дальнейшее прогрессирование заболеваний», — отметил он.
Никифорчин добавил, что медики во всем мире, по понятным причинам, заняты в первую очередь больными COVID-19. И из-за этого вынуждены отменять плановые приемы и операции, что приведет к росту других заболеваний.
«Это приведет к резкому росту тяжелых осложнений хронических заболеваний, инфарктов, инсультов и других катастрофических последствий для здоровья пациентов. По завершении пандемии это существенно повлияет на систему здравоохранения, усложнив работу врачей и увеличив давление на экономику. Широкое, часто чрезмерное применение антибиотиков сегодня, „аукнется“ появлением резистентных штаммов в ближайшем будущем и дополнительными жизненными потерями в будущем», — добавил Никифорчин.
Директор по медицинским вопросам «Дарницы» также обратил внимание, что пандемия серьезно повлияла и на вывод новых препаратов на рынок, из-за чего порядка 1072 клинических исследований (КИ) новых лекарств во всем мире либо отложены либо приостановлены.
«Среди лекарств, исследования которых оказались замедлены или остановлены из-за эпидемии, много препаратов для лечения онкологических, аутоимунных, инфекционных, заболеваний центральной нервной системы, ЖКТ и многих других. Особенно пострадали КИ тех лекарств, которые затрагивают иммунную систему пациента. Такие исследования в принципе достаточно опасны, ведь снижение способности организма защищаться от инфекций и вирусов представляет серьезную угрозу для пациентов во время пандемии», — добавил Никифорчин.
В апреле из-за пандемии коронавируса «Дарница» изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня «Дарница» запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ.
В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.84
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