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Здоровье и медицина

3,5 миллиона упаковок парацетамола выпустила «Дарница» в марте-апреле

12:55 7 мая 2020 58
Дмитрий Шимкив
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» за два прошедших месяца — март и апрель — выпустила 3,5 млн упаковок парацетамола. Об этом в ходе онлайн-интервью в рамках спецпроекта «Инсайты» Киевского международного экономического форума заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, этот объем — в 5 раз больше, чем в месяцы до начала карантина в Украине.

«С самого начала пандемии COVID-19 наши ученые внимательно следили за ситуацией в мире и изучали, какие лекарства используются для экспериментального лечения коронавирусной инфекции. Практически все использовали в лечении парацетамол. Поэтому мы сделали все, чтобы наши граждане не испытывали дефицита этого лекарства, и быстро переориентировали производство. Благодаря этому, когда в стране возник повышенный спрос на этот препарат, мы смогли его удовлетворить», — отметил Шимкив.

Он также добавил, что «Дарнице» удалось удовлетворить спрос населения на препарат «Иммустат», своевременно увеличив его производство.

Кроме того, Шимкив напомнил, что компания вовремя смогла закупить гидроксихлорохин — действующее вещество препарата, который используется при экспериментальном лечении COVID-19 в мире и включен в национальный протокол терапии в Украине.

«Мы смогли заранее, до момента закрытия Индией и Китаем частичного экспорта действующих лекарственных веществ, купить партию этого вещества. Субстанция в рекордные сроки прошла сертификацию в Украине. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее сделать этот препарат доступным для врачей, дать им дополнительный инструмент экспериментального лечения COVID-19», — добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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