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Оставил машину поперек дороги: Богдана заподозрили в нарушении правил парковки (фото)
В сети обсуждают странную парковку в Киеве автомобиля «Тесла», который предположительно принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.
Фото парковки «Теслы» разместили на странице Facebook «ЗупиниЛося».
«Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это „Тесла“ Андрея Богдана так запаркована!», — написано в публикации.
Пост быстро собрал около сотни комментариев.
«Богдан приехал в офис Коломойского. Причём, в самом здании есть свой паркинг», — отмечает один из пользователей.
Другие комментаторы возмущаются такой парковкой, вот некоторые из высказываний:
Ранее сообщалось, что в Киеве «герой парковки» отличался невероятной наглостью — поставил свой джип прямо на детской площадке.82
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