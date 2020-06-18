Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым

Гламур

Бывшего мужа известной российской актрисы, звезды сериала «Две судьбы» Екатерины Семеновой нашли мертвым. Тело 62-летнего Кирилла Сигала обнаружила в машине его сестра Елена. Женщина обратилась в полицию, которой предстоит выяснить причины внезапной кончины мужчины.

«В Останкинском районе Москвы на улице Годовикова 61-летняя женщина обнаружила в салоне автомобиля „Фольксваген“ брата без признаков жизни. Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить», — сообщает «Стархит».

Кирилл Сигал был первым мужем Семеновой. Вместе они прожили три года. В этом браке родилась дочь Маша, которой сейчас 23 года. Девушка поддерживала отношения с отцом.

Известно, что Кирилл Сигал несколько лет назад отбывал наказание за финансовые махинации. После выхода на свободу вел довольно скромный образ жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что умерла легендарная певица Вера Линн, ей было 103 года.

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