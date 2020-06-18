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Легендарная певица Вера Линн умерла в 103 года (фото)
В Великобритании в возрасте 103 лет умерла легендарная певица Вера Линн. Об этом сообщает BBC. Линн прославилась еще в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму BBC «Sincerely Yours» («Искренне ваша»), адресованную британским военнослужащим за рубежом. Ее называли «возлюбленной вооруженных сил».
Певице принадлежал целый ряд рекордов. Так, в 1952 году сразу три ее песни вошли в самый первый британский хит-парад, опубликованный New Musical Express. В сентябре 2009 года 92-летняя звезда не просто стала старейшей исполнительницей, когда-либо входившей в альбомные чарты, но и заняла первое место.
Она также стала первой британской певицей, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart. В 100 лет она стала самым пожилым в мире вокалистом, записавшим новый музыкальный диск.
Вера также снималась в кино — в фильме «Мы встретимся снова» 1943 года и «Без любви не обойтись» 1944-го.
В июне 2016 года королева Великобритании Елизавета II присвоила Линн звание «кавалерственной дамы» — аналог рыцарского звания у женщин.
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